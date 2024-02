NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) nach dem Bericht zum ersten Quartal weiterhin mit "overweight" ein, senken aber das Kursziel von 225 auf 215 US-Dollar.Apple habe versucht, die Umsatzprognose für Q2, die einen Rückgang von etwa 5% gegenüber dem Vorjahr vorsehe, durch die schwierigeren Vergleichszahlen zu erklären, die auf die Auffüllung der iPhone-Lieferungen im zweiten Quartal des vergangenen Jahres zurückzuführen seien. Abgesehen von den Vergleichswerten sehe JPMorgan den Hauptgrund für den schwächeren Ausblick im Vergleich zu den Erwartungen, der weitreichendere Folgen für den Ausblick über Q2 hinaus habe, in erster Linie im Gegenwind für Macs, iPads und Wearables. JPMorgan sage, dass das Geschäftsjahr 2024 "ein Jahr mit gedrücktem Gewinnwachstum" für Apple darstelle, im Vergleich zu den potenziellen Möglichkeiten für das Unternehmen in einem normalen makroökonomischen Umfeld.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Apple-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 02.02.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:172,80 EUR +0,58% (02.02.2024, 18:41)