Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.02.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Schwächer nach den Zahlen - ChartanalyseMit einem Plus von 3,7% ist die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) gestern über den GD200 gesprungen, im nachbörslichen Handel gerieten die Papiere jedoch unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Neben Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) und Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) habe auch Apple gestern Abend die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen der Wall Street verfehlt. In einer ersten Reaktion hätten die Kurse nachbörslich rund 5% abgegeben. Zuvor hätten sich die Notierungen im regulären Handel bis auf 150,89 USD verbessert, womit per Endstand das Volumenmaximum und die 200-Tage-Linie überboten worden seien.Ausblick: Mit dem Anstieg über die 150er Marke habe die Apple-Aktie aus charttechnischer Sicht nicht nur den Trendwechsel vollzogen, sondern auch eine V-Umkehr vollendet. Angesichts der schwachen nachbörslichen Tendenz könnte sich der gestrige Ausbruch jedoch als Fehlsignal entpuppen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stelle das gestrige Tageshoch bei 151,18 USD jetzt den ersten relevanten Widerstand dar. Gelinge dort der Break, hätten die Papiere Platz bis zum 2021er September-Hoch bei 157,26 USD, dessen Bremswirkung durch das Oktober-Top bei 157,50 USD verstärkt werde. Darüber könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum September-Hoch aus dem Vorjahr bei 164,26 USD bzw. bis zur 2022er Abwärtstrendgerade im Bereich von 167,50 USD eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: