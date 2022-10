Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach den schwachen Zahlen von Meta , Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Co habe am Donnerstag nach Börsenschluss auch Apple Zahlen vorgelegt. Der Konzern habe bei Gewinn und Umsatz zwar positiv überrascht, doch die schwachen iPhone-Umsätze seien den Anlegern ein Dorn im Auge. Die Aktie habe nach einem schwachen Handelstag nachbörslich weitere zwei Prozent verloren.Der Umsatz sei im dritten Quartal um 8,1 Prozent auf 90,2 Milliarden Dollar geklettert - erwartet worden seien 88,8 Milliarden Dollar. Auch der Gewinn je Aktie habe mit 1,29 Dollar zwei Cent höher gelegen, als von Experten geschätzt. Der iPhone-Umsatz habe mit 42,6 Milliarden Dollar allerdings die erwarteten 43,2 Milliarden Dollar verfehlt. Gut gelaufen sei es vor allem bei den Macs, hier sei deutlich mehr erlöst worden als gedacht.Einen Ausblick gebe Apple wegen des schwierigen Umfelds schon seit 2020 nicht mehr. Das traditionell besonders starke Weihnachtsquartal werde besonders davon abhängig sein, wie gut sich das neue iPhone 14 verkaufe.Apple schlägt sich mit den Zahlen weit besser als die anderen GAFAM-Konzerne. Dennoch: Ein Befreiungsschlag sieht anders aus. Das Marktumfeld ist weiter schwierig, auch wenn die Aktie langfristig ein Basisinvestment bleibt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Apple Inc. (Analyse vom 27.10.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link