Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.11.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Rücksetzer im Chart - ChartanalyseNachdem die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) noch am Mittwoch vergangener Woche über das Volumenmaximum und die 150er Barriere auf das Zwischenhoch bei 151,83 USD steigen konnte, ging es für die Papiere nach dem Thanksgiving-Feiertag per Gap wieder abwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Notierungen im Tief auf 147,12 USD und damit unter das Volumenmaximum zurückgefallen. Zur vorgezogenen Schlussglocke - am Freitag sei in den USA nur verkürzt gehandelt worden - habe die Apple-Aktie nach einem Intraday-Top bei 148,88 USD schließlich bei 148,11 USD (-2%) notiert, womit die Rückeroberung des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief 2020 im ersten Anlauf gescheitert sei.Ausblick: Mit dem Rückfall seien die jüngsten Aufwärtstendenzen zunächst wieder zurückgenommen worden. Gleichzeitig stelle das Volumenmaximum nun erneut einen Widerstand dar.Das Long-Szenario: Im ersten Schritt sollte es über das Volumenmaximum bei 148,50/149,00 USD gehen, um von dort einen Hochlauf an die 150er Marke zu lancieren. Direkt darüber müsste zur Bestätigung das März-Tief bei 150,10 USD überboten werden, damit die Kurse Platz für einen Sprint an das Vorwochenhoch bei 151,83 USD hätten, Gap-Close bei 151,07 USD inklusive. Diese Hürde bilde aktuell zusammen mit dem Februar-Tief bei 152,00 USD einen Mehrfach-Widerstand. Gelinge indes der Break, könnte eine Erholung bis an den GD100 bei 153,01 USD starten, bevor die 200-Tage-Linie bei 154,49 USD und das Januar-Tief bei 154,70 USD den nächsten Bremsbereich ausbilden würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: