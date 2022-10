Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe neue Produkte vorgestellt, darunter eine aktualisierte Version des iPad Pro und einen neuen Apple TV 4K. Viele Anleger würden sich fragen, ob der Techkonzern in Zeiten hoher Inflation und Konjunktursorgen noch gute Geschäfte machen könne. Einen Einblick könnten die Zahlen kommende Woche geben. Die Wirkung der neuen Produkte sollte indes nicht unterschätzt werden.In den letzten Monaten seien bereits das neueste iPhones und Apple Watches präsentiert worden. Heute habe das Unternehmen nun sein neues iPad Pro Modell und Apple TV 4K vorgestellt. Wedbush-Analyst Dan Ives meine, dass Apple diese Produkte gerade jetzt, vor dem Hintergrund von Lieferketten- und Produktionsproblemen in Asien, auf den Markt bringe und damit seine Muskeln weiter spielen lasse. Das berichte die Nachrichtenseite Barron's.Das neue iPad Pro werde, ähnlich wie das iPhone, sowohl in einer kleineren als auch in einer größeren Version erhältlich sein. Das neue Modell werde von Apples M2-Chip angetrieben, der nach Angaben des Unternehmens im Sommer in Mac-Computern zum Einsatz kommen und den M1 ablösen werde. Die Preise würden zwischen 799 und 1.299 USD liegen."Ich habe das Gefühl, dass sich die Schlagzeile wirklich um den M2-Chip dreht, denn innerhalb der treuen Apple-Basis ist dies ein iPad Pro der nächsten Generation, das einzigartig auf dem Markt ist", habe Ives gesagt. "Ich denke, das ist wirklich das Unterscheidungsmerkmal, das selbst in einem schwierigeren Makroumfeld den iPad-Upgrade-Zyklus bis 2023 ankurbeln könnte."Auch "Der Aktionär" sehe Apple operativ und finanziell gut gerüstet - selbst, wenn sich das Marktumfeld in den kommenden Monaten weiter eintrübe und die Konsumlaune der Verbraucher vorübergehend schwächele. Wer investiert sei, bleibe daher dabei. Langfristig orientierte Neueinsteiger könnten Schwächephasen im Kurs derweil nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.