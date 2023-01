Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

ISIN Apple-Aktie:

WKN Apple-Aktie:

Ticker-Symbol Apple-Aktie:

NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der starke Wochenstart an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen der Tech-Aktien spiegele sich auch bei Apple wider. Der iPhone-Konzern zähle mit einem Plus von mehr als drei Prozent zu den stärksten Werten im Dow Jones. Neben den Corona-Lockerungen in China profitiere Apple auch von positiven Aussagen von Seiten der Analysten.Die zunehmende Wiedereröffnung in China mache den Anlegern Hoffnung, dass es in der Technologie- und Elektronikbranche wieder einen Aufschwung gebe. Morgan Stanley spreche in einer Studie davon, dass dies bei Apple wichtige Auswirkungen auf Nachfrage und Angebot habe. Die Aktie bleibe deshalb ein Top-Pick.Optimistisch zeige sich auch Analyst David Vogt von der UBS. Er konzentriere sich in seiner Studie auf die anstehenden Quartalszahlen und rechne zwar damit, dass Apple sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie knapp unter dem Konsens liegen werde - wegen der Corona-Probleme in China im abgelaufenen Quartal habe er auch seine eigenen Schätzungen gesenkt. Dennoch rate er mit Kursziel 180 Dollar weiter zum Kauf der Aktie. Dass die iPhone-Nachfrage schwach gewesen sei, werde bereits allgemein erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: