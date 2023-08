NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,00 USD -0,82% (03.08.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Barton Crockett von Rosenblatt Securities:Barton Crockett, Analyst von Rosenblatt Securities, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) von "buy" auf "neutral" herab.Der gestern Abend vorgelegte "gemischte" Bericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres "unterstreiche die Abschwungphase, in der sich Apple jetzt befinde", so Barton Crockett in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass eine Wachstumsverlangsamung in den USA wahrscheinlich so lange anhalten werde, bis eine wesentliche neue Produktkategorie Fuß fasse. Eine Wiederbeschleunigung sei "sowohl hinsichtlich des Zeitpunkts als auch des Erfolgs ungewiss", sodass es kaum einen Grund gebe, die Aktie zu besitzen, die derzeit in der Nähe der höchsten absoluten und relativen Multiplikatoren gehandelt werde, so Rosenblatt.Barton Crockett, Analyst von Rosenblatt Securities, stuft die Aktie von von "buy" auf "neutral" zurück. Das Kursziel verbleibe bei 198 USD. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:168,00 EUR -3,82% (04.08.2023, 15:33)