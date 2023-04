Börsenplätze Apple-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem Apple-Anleger in den vergangenen Monaten eher schlechte Nachrichten über Produktionsproblemen in China und eine sinkende iPhone-Nachfrage hätten verkraften müssen, stünden die Zeichen jetzt auf Entspannung. Denn sowohl die Analysten der UBS als auch von Wedbush Securities würden in den jüngsten iPhone-Verkaufszahlen eine Trendwende feststellen.Der UBS-Analyst David Vogt habe beispielsweise in einer aktuellen Studie zu Apple geschrieben, dass die Verkaufszahlen im Februar laut Counterpoint Research im Jahresvergleich zwar um drei Prozent gesunken seien, dies verglichen mit dem Rückgang von 18 Prozent im Dezember und elf Prozent im Januar aber eine klare Verbesserung darstelle. "Unsere Schätzung von 54 Millionen iPhones (Anm. d. Red. für das zweite Geschäftsquartal) könnte also etwas zu konservativ ausgefallen sein", gestehe der Analyst.Beim Blick auf die einzelnen Märkte sei in den USA im Februar sogar wieder ein Plus von 6,6 Prozent erzielt worden. Auch in China sei es laut Vogt im zweiten Monat des Jahres rund 4,7 Prozent aufwärts gegangen. Mit einem Minus von 23 Prozent habe der europäische iPhone-Markt aber die positiven Ergebnisse zunichtegemacht.Erste Daten für den März würden hingegen die Beobachtungen von Wedbush-Analyst Dan Ives liefern: "Während Apple im zweiten Geschäftsquartal eindeutig von den Lieferengpässen im Dezember profitierte, die sich auf Januar und Februar verlagert haben, stellen wir fest, dass dank einem starken März insbesondere in China die iPhone-Nachfrage in diesem Quartal deutlich gestiegen ist", habe Ives in einer Studie geschrieben. Insgesamt sei die iPhone-Nachfrage in den vergangenen Wochen "robust".Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei und setzen auch hier auf den laufenden Erholungstrend, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link