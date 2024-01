Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,40 EUR -0,37% (30.01.2024, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,73 USD -0,36% (29.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs senken das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) von 227 auf 223 USD.Goldman Sachs gehe davon aus, dass Apple für das erste Quartal des Geschäftsjahres relativ gleichbleibende Ergebnisse vorlegen werde. Obwohl bärische Investoren das fehlende Umsatzwachstum in diesem Quartal und mögliche iPhone-Umsatzrückgänge im kommenden Quartal auf überschüssige Lagerbestände in den Vertriebskanälen und schwierige Vorjahresvergleiche zurückführen könnten, sehe Goldman eine Beschleunigung des konsolidierten Umsatzwachstums in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 aufgrund der Dynamik des App Stores, der Preiserhöhungen bei den Dienstleistungen und der Auffrischung von iPad und Mac, so das Unternehmen in einer Research Note.Goldman sehe daher eine bessere Aktienausstattung in der zweiten Hälfte des Apple-Geschäftsjahres. Die Gewinnschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2026 seien um durchschnittlich 3% gesenkt worden, um den niedrigeren Umsatzprognosen Rechnung zu tragen.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktie von Apple weiterhin mit "conviction buy". (Analyse vom 25.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: