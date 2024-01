NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,14 USD -0,23% (09.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Redburn Atlantic:Redburn Atlantic streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Während das Analysehaus davon ausgehe, dass das iPhone im Jahr 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren werde, sehe es für die nächsten Jahre nur wenig Spielraum nach oben und sage, dass ein erwartungsgemäß unterdurchschnittliches März-Quartal das Vertrauen in diesen Ausblick beeinträchtigen könnte, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Gleichzeitig scheine es ein steigendes regulatorisches Risiko zu geben, das Apples Fähigkeit, sein Ökosystem zu monetarisieren, beeinträchtigen könnte. Da das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Apple-Aktie zum ersten Mal seit längerer Zeit das von Nike übersteige, sei Redburn Atlantic der Ansicht, dass die Bewertung von Apple jetzt fair erscheine.Redburn Atlantic hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 200 USD bestätigt. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:169,10 EUR -0,18% (10.01.2024, 11:56)