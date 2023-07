Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,92 EUR -1,14% (10.07.2023, 16:44)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,18 EUR -1,41% (10.07.2023, 16:29)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,94 USD -0,91% (10.07.2023, 16:30)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im ersten Quartal habe Apple in Großchina (Festlandchina, Taiwan, Hongkong und Macau) Umsatzeinbußen von 2,9% verkraften müssen. Das chinesische Online-Shopping-Event "618", welches zwischen dem 1. und 18. Juni stattgefunden habe, habe jüngst allerdings einen erfreulicheren Trend gezeigt.In den rund zwei Wochen des Shopping-Events habe Apple laut den Daten von Counterpoint Research rund 8% mehr erlöst als im Vorjahr. Eine starke Leistung, bedenke man, dass im "618"-Zeitraum die gesamte Nachfrage nach Smartphones in der Region Großchina um 8% geschrumpft seien.Die gute Entwicklung habe jedoch seinen Preis gehabt. Nachdem der US-Konzern lange die Strategie verfolgt habe, in China keine Rabatte auf seine Produkte zu gewähren, habe es im Rahmen des "618" erneut ordentliche Preisnachlässe auf unterschiedlichen E-Commerce-Plattformen gegeben. Doch auch die Android-Hersteller hätten versucht, die Verbraucher mit Preissenkungen zu locken, hätten damit aber nur bedingt Erfolg gehabt. Ihre Verkäufe seien klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Die Daten würden erneut zeigen, dass Apple mit seinen konkurrenzlosen Premium-Angeboten bei der wachsenden chinesischen Mittelschicht gut ankomme. Wichtig sei dies nicht nur für die nackten Verkaufszahlen, sondern auch für die Services-Erlöse rund um Apps und Abonnements. Insbesondere neue Apple-Kunden aus China seien ein starker Wachstumstreiber für das Services-Segment. Der Rebound in China sei damit also noch nicht vom Tisch. Anleger sollten der Apple-Aktie treu bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link