Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,72 EUR -1,78% (20.09.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,485 USD -2,00% (20.09.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Bewertung mit einem geschätzten KGV von 27 für kommendes Jahr sei geringer als im laufenden Jahr mit 29. Zudem helfe auch ein Blick auf die Historie: Im Schnitt habe das KGV für die Apple-Aktie in den letzten fünf Jahren 25 betragen. Das sei zwar nicht der Wert, den Analysten für das kommende Jahr erwarten würden. Aber für 2025 würden die Experten denken, dass die Apple-Aktie diesen Wert erreichen werde. Damit erscheine das Papier noch nicht zu teuer.Die massive Unterstützung im Bereich zwischen der psychologisch wichtigen 170-USD-Marke und der technischen Unterstützung bei 173,50 USD habe sich bisher als ausreichend gezeigt. Der Aktie fehle nur noch wenig, dann wäre die 100-Tage-Linie bei 181,84 USD wieder erreicht. Darüber käme bei 184,05 USD zügig die 50-Tage-Linie in Sicht.Vielleicht würden heute positive Aussagen der FED zur Zinspolitik reichen, auf jeden Fall keine weitere Erhöhung, um die Apple-Aktie über diese Marken zu schieben. "Der Aktionär" bleibe weiterhin bullish für die Apple-Aktie und bestätige die Kaufempfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2023)Hinweis:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Apple befindet sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.