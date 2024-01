Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei nicht ungewöhnlich, dass der Technologiekonzern Apple im Rahmen von Aktionen für bestimmte Produkte Preisnachlässe gewähre. Meist seien es in der Vergangenheit nur einzelne iPhones gewesen, die reduziert worden seien. In China gehe man nun indes einen drastischeren Weg.Apple habe die Preise für einige iPhones, darunter die neuesten Modelle 15 und 15 Pro, um bis zu 500 Yuan (64 Euro) gesenkt, wie aus einem Angebot auf der chinesischen Website hervorgehe. Das berichte die Nachrichtenseite Barrons. Die Aktion entspreche fünf Prozent des Preises für einige Modelle und laufe vom 18. bis 21. Januar.Die Aktion stehe im Zusammenhang mit dem Neujahrsfest, das im Februar stattfinde. Apple biete zwar häufig Rabatte zum Neujahrsfest an, aber nur selten für neue iPhone-Modelle. Der Präzedenzfall sei jedoch im Februar letzten Jahres geschaffen worden, als Apple-Händler in China ihre Preise für das iPhone 14 vorübergehend um bis zu 105 Euro gesenkt hätten.Die Rabatte auf neuere iPhone-Modelle könnten ein Zeichen für die nachlassende Nachfrage in China sein. Negative Auswirkungen auf die Aktie dürften aber nicht zu erwarten sein, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eine ähnliche Aktion gestartet habe.Die Probleme von Apple in China dürften bereits eingepreist sein, nachdem mehrere Analysten in den letzten Wochen ihre Bewertungen für das Unternehmen herabgestuft hätten, wobei sie vor allem die schleppenden Erwartungen für den iPhone-Absatz in China und anderswo angeführt hätten.Die Apple-Aktie habe am vergangenen Freitag bei 185,92 Dollar geschlossen und habe damit im bisherigen Jahresverlauf 3,4 Prozent an Wert verloren. Der Marktwert des Unternehmens sei letzte Woche unter den von Microsoft gefallen, was bedeute, dass Apple zum ersten Mal seit mehr als 500 Tagen seinen Platz als wertvollstes Unternehmen an der Börse verloren habe.Apple werde seine Ergebnisse für das Dezemberquartal am 1. Februar vorlegen. "Der Aktionär" rät weiterhin dazu, bei der laufenden Empfehlung Schwächephasen zum Kauf zu nutzen, so Fabian Strebin. Zumal es nicht verunsichern sollte, dass Apple nach dem guten Lauf 2023 nun etwas Federn lassen müsse. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link