Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,24 EUR -0,85% (15.08.2023, 13:47)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,32 EUR -0,45% (15.08.2023, 13:29)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,46 USD +0,94% (14.08.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach den Quartalszahlen habe Apple einen für die Aktie unüblich starken Rücksetzer verkraften müssen. Jetzt sehe es allerdings so aus, als könnte der Kurs wieder drehen und sich auf den Weg zu neuen Allzeithochs begeben. Dafür spreche nicht nur eine starke Unterstützung, sondern auch zwei technische Indikatoren.Der Aktienkurs des Technologiekonzerns habe am Freitag die wichtige Unterstützung bei rund 176,50 Dollar erfolgreich getestet und dadurch gestern Schwung mitnehmen können, um 0,94 Prozent zuzulegen. Als die Aktie das letzte Mal dieses Niveau getestet habe, habe die Aktie um bis zu zwölf Prozent zulegen können.Auch RSI und MACD würden ermutigende Kaufsignale geben. Der RSI halte sich schon seit einer Woche bei rund 30 und verteidige diesen Wert vehement, der MACD-Indikator wölbe sich wieder nach oben und auch sein negatives Histogramm gebe nach.Als erstes Kursziel diene das Allzeithoch vom 31. Juli bei 196,50 Dollar. Mittelfristig sollte Apple auch Kurse oberhalb von 200 Dollar erreichen.Apple bleibt ein Basisinvestment. Bereits investierte Anleger bleiben deshalb dabei, Neueinsteiger setzen den Stopp auf 171 Dollar und den Zielkurs auf 196,50 Dollar, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Hinweis auf Interessenkonflikte: