Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,12 EUR +1,36% (02.11.2023, 20:37)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,50 USD +2,03% (02.11.2023, 20:23)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beste Stimmung an der Wall Street nach den Aussagen von FED-Chef Jerome Powell. Auch eine Reihe von besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichten gebe den Bullen Rückenwind. Der Dow Jones klettere 30 Minuten vor Handelsschluss um 500 Punkte. Könne Apple mit seinen Zahlen die Stimmung noch weiter heben?Gefragt gewesen seien bei den Einzeltiteln etwa Tesla, Nvidia, Palantir, Paypal und Starbucks nach positiven News. Auch ausgebombte Werte wie Roku, Peloton und Beyond Meat hätten einen mächtigen Satz gemacht.Ein Kursplus von 4,3 Prozent habe es beim Pharmakonzern Eli Lilly gegeben. Aufwendungen im Zusammenhang mit Übernahmen hätten zwar das Konzernergebnis belastet, doch Anleger hätten die "Der Aktionär"Fantasie für das im Rampenlicht stehende Diabetes-Medikament Mounjaro höher gewichtet. Das Unternehmen hoffe auf eine baldige Zulassung auch als Appetitzügler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: