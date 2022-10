Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,72 EUR +0,26% (28.10.2022, 09:43)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,62 EUR -0,70% (28.10.2022, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,80 USD -3,05% (27.10.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Quartalszahlen im Fokus - ChartanalyseDie Quartalszahlen der großen US-Tech-Konzerne haben in dieser Woche für deutliche Kursverluste gesorgt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem es für die Aktien von Microsoft (-7,7%) und Alphabet (-9,6%) bereits zur Wochenmitte steil bergab gegangen sei (die Papiere der Google-Mutter hätten daraufhin ein neues Jahrestief markiert), seien gestern auch die Kurse von Meta Platforms (-24,6%) regelrecht eingebrochen. Das habe Auswirkungen auf die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) gehabt, die in einem schwachen Marktumfeld unter das Volumenmaximum zurückgefallen sei. Im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Quartalszahlen hätten die Notierungen am Ende einer verlustreichen Sitzung 3,0% auf 144,80 USD abgegeben.Ausblick: Nach US-Börsenschluss habe Apple die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal vorgelegt. Während Gesamtumsatz und Gewinn über den Erwartungen gelegen hätten, habe der Ausblick auf das laufende Quartal für Enttäuschung gesorgt. Im außerbörslichen Handel hätten die Papiere in einer ersten Reaktion weitere 2% abgegeben.Das Long-Szenario: Mit dem gestrigen Rücksetzer sei das 2021er Januar-Hoch bei 145,09 USD knapp unterboten worden. Gleichzeitig sei das Volumenmaximum bei 148,50 USD erneut in einen Widerstand umgewandelt worden. Darüber lägen die nächsten Hürden mit der 150er Marke, dem März-Tief bei 150,10 USD, der 100- und 50-Tage-Linie bei 151,26 USD bzw. 152,17 USD sowie dem Februar-Tief bei 152,00 USD eng beieinander. Oberhalb des aktuellen Oktober-Hochs bei 152,49 USD könnte es dann zu einem Anstieg bis zum Januar-Tief bei 154,70 USD kommen, bevor die 200-Tage-Linie zusammen mit dem September-Hoch aus dem Vorjahr einen Doppelwiderstand bilde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: