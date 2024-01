Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,34 EUR -0,52% (29.01.2024, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

190,785 USD -0,85% (29.01.2024, 16:50)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Heiße Woche an der Wall Street: Rund ein Fünftel der Unternehmen im S&P 500 lege in den nächsten fünf Tagen ihre Quartalsbilanzen vor. Apple sei am Donnerstag (1. Februar) nach US-Börsenschluss an der Reihe. Auf die Frage, wie sich Anleger im Vorfeld positionieren sollten, hätten die Analysten von Goldman Sachs eine klare Antwort.Vor der Zahlenvorlage am Donnerstag habe Goldman-Analyst Michael Ng nicht nur seine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bestätigt, sondern das Papier sogar als einen Top-Pick für das Jahr 2024 und als einen Favoriten der laufenden Quartalsberichtssaison auserkoren. Sein Kursziel von 223 Dollar habe er dabei unverändert gelassen. Ausgehend vom Freitagsschlusskurs signalisiere er damit noch rund 16 Prozent Luft nach oben.Insbesondere glaube Ng, dass Apples Service-Sparte, zu der Apple TV+, der App Store und Apple Music gehören würden, selbst angesichts eines schwierigeren Makroumfelds für die Verbraucher weiteres Umsatzwachstum verspreche.Apples Erfolgsbilanz bei der Produktinnovation sollte sich laut Ng ebenfalls fortsetzen. Er verweise auf einen neu beginnenden iPhone-Zyklus wieder sowie neue Geräte wie dem AR-/VR-Headset Apple Vision Pro.Zum Start in die wichtige Woche falle die Apple-Aktie am Montag zunächst um gut ein Prozent zurück. "Der Aktionär" traue ihr mittel- und langfristig aber eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung des Vorjahrs zu und bleibe daher bullish.Apple bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)