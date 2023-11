Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Der US-Chiphersteller QUALCOMM habe im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal (bis Ende September) zwar deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Die Prognose des Vorstands für das laufende erste Quartal lasse die Aktie am Donnerstag aber trotzdem steigen. Zudem enthalte sie ein positives Signal für Smartphone-Hersteller wie Apple.Die Zahlen, die QUALCOMM am Vorabend veröffentlicht habe, sähen auf den ersten Blick alles andere als erfreulich aus: Der Umsatz sei im vierten Geschäftsquartal (per 24. September) um 24 Prozent auf 8,63 Milliarden Dollar gefallen. Der Gewinn habe mit 1,49 Milliarden Dollar sogar 48 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Damit habe der Chiphersteller aber trotzdem besser abgeschnitten als von den Analysten befürchtet.Und: Mit der Prognose für das laufende Quartal habe das Management eine Erholung des zuletzt schrumpfenden Smartphone-Marktes signalisiert. Der Quartalsumsatz solle zwischen 9,1 und 9,9 Milliarden Dollar liegen. Damit einher gehe die Hoffnung, dass sich das Problem der Branche mit überbordenden Lagerbeständen nun endlich auflöse.Die Nachfrage nach Smartphones aus China verleihe dem Halbleiterhersteller etwas zyklischen Rückenwind, habe Analyst Timothy Arcuri von der Schweizer Bank UBS notiert. QUALCOMM habe mit Blick auf die bisherigen Quartalsberichte aus der Branche eine der besseren Bilanzen vorgelegt.Vor allem in China sei der Trend, länger als früher an den alten Smartphones festzuhalten, zulasten der Nachfrage nach neuen Modellen gegangen. Die großen Lagerbestände habe QUALCOMM nun überwiegend abgebaut. Das Unternehmen erwarte, dass die Umsätze durch chinesische Smartphone-Hersteller in diesem Quartal um 35 Prozent anziehen dürften.Der Smartphone-Absatz sei zuletzt in fünf Quartalen in Folge zurückgegangen. Und auch kurzfristig bleibe die Nachfrage nach neuen Geräten eher mau. Im vergangenen Quartal seien die Verkäufe nach Berechnungen der Analysefirma IDC um 9,7 Prozent gefallen. QUALCOMM schätze, dass der Geräte-Absatz in diesem Jahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sinken werde im Vergleich zu 2022.Das sei bereits "eine Verbesserung im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten", habe Finanzvorstand Akash Palkhiwala am Mittwoch gesagt. Insgesamt sehe der Manager eine Stabilisierung im Markt. So bauten Kunden wieder Lagerbestände auf ein normales Maß aus.Der Ausblick sei aber auch ein positives Signal für die Smartphone-Branche. Von QUALCOMM kämen 5G-Modems zur Verbindung ins Mobilfunk-Netz unter anderem in Apples iPhone sowie die Prozessoren vieler Smartphones mit dem Google-System Android. Damit sei das Geschäft der Chipfirma ein guter Indikator für die Entwicklung des Marktes.Insbesondere Apple habe der Flaute am Smartphone-Markt in den vergangenen Monaten erfolgreich getrotzt. Sorgen, dass die Kaufzurückhaltung der Kunden inzwischen auch den Premium-Hersteller erreicht habe und das neue iPhone 15 in China floppen könnte, hätten die Aktie zuletzt allerdings belastet.Einen ersten Eindruck über den Erfolg des iPhone 15 in den ersten Verkaufstagen gebe es am heutigen Donnerstagabend, wenn Apple nach Börsenschluss an der Wall Street selbst die Bücher öffne.Im freundlichen Gesamtmarkt gehe es für die Apple-Aktie vor der Zahlvorlage bereits um rund 1,7 Prozent nach oben. Eine positive Überraschung des Tech-Schwergewichts am Abend dürfte weitere Gewinne nach sich ziehen und dem gesamten Markt Impulse liefern.Die Kaufempfehlung gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 02.11.2023)