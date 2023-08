Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,56 EUR -1,79% (04.08.2023, 08:54)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,00 USD -0,82% (03.08.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die den Anlegern nicht so richtig gefallen würden. Der Tech-Gigant habe zwar bei Gewinn und Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen. Doch im Vergleich zum Vorjahr seien die Erlöse leicht rückläufig. Und es gebe noch eine wichtige Sparte, die ein wenig enttäusche. Die Aktie verliere nachbörslich.Erfreuliches Bild beim Ergebnis: Apple habe im dritten Quartal 1,26 Dollar je Aktie (19,88 Milliarden Dollar) verdient und damit die im Vorfeld von den Analysten taxierten 1,19 Dollar geschlagen. Die Erlöse hätten zwar mit 81,8 Milliarden über den Schätzungen gelegen (81,7 Milliarden Dollar), im Jahresvergleich seien die Einnahmen allerdings um 1,4 Prozent auf 81,8 Milliarden Dollar gesunken (knapp 75 Mrd. Euro). Auslöser seien vor allem Rückgänge im Geschäft mit iPhones und iPad-Tablets gewesen. Beim iPhone - dem mit Abstand wichtigsten Produkt des Konzerns - sei der Umsatz in Apples dritten Geschäftsquartal um 2,4 Prozent auf 39,67 Milliarden Dollar zurückgegangen. Analysten hätten im Schnitt mit etwas höheren Erlösen von 39,9 Milliarden Dollar gerechnet.Der branchenweite Smartphone-Absatz sei nach Berechnungen der Analysefirma IDC um 8 Prozent gesunken und Apple habe seinen Marktanteil gehalten. Zu Jahresbeginn seien die iPhone-Verkäufe noch von einer aufgestauten Nachfrage angetrieben worden. Im Weihnachtsquartal hätten Corona-Lockdowns in chinesischen Fabriken für Engpässe beim teureren und lukrativeren iPhone 14 Pro gesorgt.Der Umsatz mit Mac-Computern sei von 7,4 auf 6,8 Milliarden Dollar gesunken. Die Verkäufe von Computern würden aktuell nach dem Boom zu Beginn der Corona-Pandemie schwächeln. Der iPad-Umsatz sei von 7,2 auf 5,8 Milliarden Dollar gefallen. Das Dienstleistungsgeschäft, zu dem unter anderem Erlöse aus den App Stores und Diensten wie Apple Music gehören würden, habe einen Rekordwert mit 21,2 Milliarden Dollar erreicht.Die Kennziffern seien solide, aber partiell unbefriedigend. Entsprechend falle die erste nachbörsliche Reaktion aus.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.