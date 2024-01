NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,56 USD +1,55% (19.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.01.2024/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





CupertinoNew York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Sanford C. Bernstein & Co sage, dass der iPhone-Konzern weitgehend im Einklang mit dem Konsens über Umsatz und EPS für Q1 liege, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Prognosen für Q1 würden auf einen schwachen iPhone-15-Zyklus hindeuten, mit einem Umsatzanstieg von 32,7% im Vergleich zu Q4, einem der schwächsten in der Geschichte, trotz verbessertem iPhone-Angebot. Während der Dienstleistungsbereich wahrscheinlich weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnen werde, gehe das Analysehaus davon aus, dass auch die anderen Produktkategorien von Apple schwach sein würden. Mit Blick auf die Zukunft sei Sanford C. Bernstein & Co der Meinung, dass der Konsens die iPhone-Saisonalität falsch modelliere und deutlich unter dem Konsensumsatz für das zweite Quartal und den Rest des Jahres liege. Angesichts der weit verbreiteten Meinung der Investoren, dass das iPhone 15 ein schwacher Zyklus sei. Eine Schlüsselfrage sei, ob laue Ergebnisse und Prognosen bereits eingepreist seien, ähnlich wie bei den iPhone XS und 14 Zyklen, wo Apple von den Q1 Ergebnissen bis zum Jahresende stark überdurchschnittlich abgeschnitten habe.Sanford C. Bernstein & Co stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie mit "market perform" und einem Kursziel von 195 USD ein. (Analyse vom 22.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:176,78 EUR +0,56% (22.01.2024, 14:30)