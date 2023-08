Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Zulieferer Hon Hai Precision Industry - auch bekannt als Foxconn - habe für das abgelaufene Quartal rückläufige Umsätze und Gewinne gemeldet, die Erwartungen der Analysten aber dennoch übertroffen. Mit einer deutlichen Besserung der Lage rechne der weltgrößte Auftragsfertiger aber nicht, im Gegenteil.Foxconn habe im abgelaufenen zweiten Quartal zwar einen rund 1-prozentigen Gewinnrückgang auf rund 33 Milliarden Taiwan-Dollar (rund eine Milliarden US-Dollar) verzeichnet, die Erwartungen der Analysten von durchschnittlich 25,9 Milliarden Taiwan-Dollar aber dennoch übertroffen. Der bereits Anfang August auf Basis vorläufiger Zahlen in Aussicht gestellte Umsatzrückgang um 14 Prozent auf rund 1,31 Billionen Taiwan-Dollar sei derweil bestätigt worden.Angesichts der gesunkenen iPhone- und iPad-Erlöse, die Top-Kunde Apple Anfang August gemeldet habe, sei diese Entwicklung nicht sonderlich überraschend. Sie unterstreiche vielmehr die anhaltende Kaufzurückhaltung der Kunden am Markt für Unterhaltungselektronik.Im laufenden dritten Quartal rechne der weltgrößte Auftragsfertiger nun mit einer etwas besseren Performance der Unterhaltungselektroniksparte. Dabei dürfte auch die anlaufende Produktion der iPhone-15-Generation helfen, die Apple wohl Mitte September offiziell vorstellen werde. Laut Bloomberg habe der Tech-Riese die Zulieferer angewiesen, in diesem Jahr rund 85 Millionen Einheiten zu bauen - in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum.Die Umsatzprognose für das laufende Gesamtjahr habe das Management aber dennoch gesenkt. Statt Umsätzen, die stabil auf dem Niveau des Vorjahres lägen, erwarte Foxconn nun einen leichten Rückgang.Rückschlüsse auf die Entwicklung bei Apple seien daraus allerdings nur bedingt möglich. Sollte es dem Tech-Riesen gelingen, die Auslieferungen des neuen iPhone 15 konstant zu halten und - wie bereits spekuliert - die Preise für die begehrten Pro-Modelle erhöhen, dürften die iPhone-Umsätze unter dem Strich trotzdem steigen.