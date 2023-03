XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,34 EUR -0,74% (13.03.2023, 12:39)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,50 USD -1,39% (10.03.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von LightShed Partners:Die Analysten von LightShed Partners raten in einer aktuellen Aktienanalyse jetzt zum Verkauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).LightShed Partners habe die Herabstufung mit den unter den Konsensschätzungen liegenden Prognosen des Unternehmens für den iPhone-Absatz und den gedämpften Wachstumserwartungen für den Dienstleistungsumsatz begründet. Die Verlängerung des Smartphone-Austauschzyklus werde bis in das Jahr 2024 andauern, so die Analysten, die auch ein erhöhtes Risiko für den iPhone-Absatz in China aufgrund von Vergeltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Regierungen der USA und Chinas sehen würden.Die Analysten von LightShed Partners stufen die Apple-Aktie von "neutral" auf "sell" mit einem Kursziel von 120,00 USD herab. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link