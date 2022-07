Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,36 EUR -0,16% (26.07.2022, 17:12)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,62 EUR -0,24% (26.07.2022, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,55 USD -0,92% (26.07.2022, 16:59)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple stünden am 28. Juli die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis Ende Juni) auf der Agenda. Bei der Bank of America rechne man kurzfristig mit Gegenwind und senke im Vorfeld das Kursziel. Mit Blick auf die langfristigen Perspektiven bleibe das Institut aber klar bullish für die Apple-Aktie.Wamsi Mohan von der Bank of America rechne bei Apple zumindest auf Sicht mit anhaltendem Druck auf die Umsatzentwicklung. Im abgelaufenen Quartal dürften Corona-bedingte Produktionsverzögerungen und der Chip-Mangel wohl für Umsatzeinbußen am unteren Ende der von Apple in Aussicht gestellten Spanne von vier bis acht Milliarden Dollar liegen, prognostiziere der Experte in einer aktuellen Studie.Verbesserungen auf der Angebotsseite könnten jedoch durch eine schwächelnde Nachfrage, vor allem aufgrund der Corona-Lockdowns in China, relativiert worden sein.Im laufenden September-Quartal könnten diese Faktoren mit weiteren fünf bis sechs Milliarden Dollar zu Buche schlagen, so Mohan. Hinzu komme Gegenwind durch den starken Dollar, der die Umsatzentwicklung im dritten und vierten Quartal gegenüber den Vorjahreszeiträumen mit fünf bis sieben Prozent belasten könnte.Mit Blick auf kommende Produktzyklen, langfristiges Wachstum bei Dienstleistungen, Möglichkeiten zur Monetarisierung der Nutzerbasis und der starke Kapitalrenditen habe er jedoch sein Kaufvotum für die Apple-Aktie bestätigt.Im angespannten Marktumfeld könne es rund um die Zahlen auch bei Apple etwas rumpeln - insbesondere, falls der US-Gigant erneut eine (zu) vorsichtige Prognose abgebe.Längerfristig bleibt DER AKTIONÄR aber klar bullish und wertet die Apple-Aktie auch weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 26.07.2022)