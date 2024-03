Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,90 EUR -0,77% (01.03.2024, 20:40)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,97 USD -0,43% (01.03.2024, 20:34)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In einem positiven Marktumfeld für Technologie-Titel verzeichne die Apple-Aktie am Freitag zum Handelsstart ein Minus von 0,6 Prozent. Der Grund: Goldman habe am Freitag die Apple-Aktie von ihrer "Conviction List" gestrichen. Jedoch habe das Analysehaus die Kaufempfehlung beibehalten. Das Kursziel sei sogar leicht erhöht worden von 223 auf 232 Dollar. Der Markt konzentriere sich bei Apple aktuell auf langsamere Produktumsätze, was die Stärke des Ökosystems verschleiere, schreibe Goldman Analyst Mike Ng in seiner Studie.Die wiederkehrende, stabile und gut absehbare Umsatzentwicklung des Services-Geschäftes sei aber ein entscheidender Faktor für die Apple-Story. Denn hier erziele der US-Konzern auch in "schwachen Quartalen" solide Erlöszuwächse. Im abgelaufenen Q1/24 seien die Services-Umsätze um 11,3 Prozent auf 23,12 Milliarden Dollar und damit auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die Produktumsätze seien hingegen um 0,1 Prozent auf 96,46 Milliarden Dollar gefallen.Aktien würden von Goldmans "Conviction List" gestrichen, wenn das Komitee entscheide, dass ein Name nicht länger eine Top-Investitionsidee sei. Die Liste enthalte zwischen 20-25 Aktien mit Kaufempfehlung aus dem Americas-Coverage.Apple-Aktionäre sollten sich allerdings nicht von der Aktie abwenden. Denn bereits im Juni könnte der iPhone-Konzern in Sachen Künstlicher Intelligenz neue Impulse setzen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Apple-Aktie dabei zu bleiben und die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link