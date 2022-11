Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Über 12% habe die Apple-Aktie in den vergangenen fünf Tagen eingebüßt. Der aktuell größte Grund zur Sorge seien die anhaltenden Produktionsschwierigkeiten in China, die beim iPhone 14 Pro zu Lieferengpässen führe. Nachdem der US-Konzern bereits seine Anleger über die Probleme unterrichtet habe, hätten sich nun auch die Analysten zu Wort gemeldet.Apple versuche nicht erst seit der Corona-Krise seine Lieferketten weniger abhängig von der iPhone-Produktion in China zu machen. Bereits die vermehrten politischen Spannungen zwischen der damaligen Trump-Regierung und der Kommunistischen Partei hätten den US-Konzern zum Umdenken angehalten. Doch laut dem Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America sei die iPhone-Produktion von Apple noch immer stark regional konzentriert. Rund 50% aller iPhones sollten noch immer in der Industriestadt Zhengzhou gefertigt werden. Und das sei Apple nun zum Verhängnis geworden.Denn in Zhengzhou sei vergangenen Mittwoch das größte iPhone-Werk der Welt, welches von Foxconn betrieben werde und rund 200.000 Angestellte habe, aufgrund eines Corona-Ausbruchs abgeriegelt. Immerhin: Die Fabrik arbeite zumindest teilweise, da einige Mitarbeiter das Gelände nicht verlassen wollten bzw. könnten. Apple habe in der Nacht auf Montag daher vor einem teilweisen Produktionsausfall. Expertenschätzungen zufolge könnte ein Einbruch der Produktion in Zhengzhou um bis zu 30% drohen.Analysten würden dennoch gelassen bleiben: So schreibe der Apple-Bulle Dan Ives von Wedbush Securities, dass die Situation für den US-Konzern und seine Anleger zwar ärgerlich sei, aber am Ende kein Problem auf Nachfrageseite bestehe. Tatsächlich beobachteten Analysten und Marktforscher insbesondere beim margenstarken iPhone Pro überraschend gute Verkaufszahlen.Die Apple-Aktie reagiere auf die Warnung der Geschäftsführung mit einem Minus. Bereits am Mittwoch und Donnerstag habe das US-Papier kräftig eingebüßt. Kurzfristig dürfte es für die Apple-Aktie nach Ansicht des "Aktionärs" schwer werden, diesen Trend zu drehen, da weitere Analysten ihre Schätzungen anpassen dürften. Solange die Probleme in der Lieferkette die Nachfrage nicht nachhaltig drücken und zum Verlust von Marktanteilen führen würden, habe die Apple-Aktie jedoch kein langfristiges Problem. Abwarten und dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link