Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,50 EUR +0,45% (19.10.2022, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,35 EUR -0,28% (19.10.2022, 15:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,99 USD -0,53% (19.10.2022, 15:34)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Dienstag habe die Neuvorstellung des iPad Pro der nächsten Generation den Apple-Bullen zusätzliches Vertrauen in einen starken Produktzyklus des Tech-Giganten gegeben. Aber nur wenige Stunden nach der Ankündigung habe die Apple-Aktie einen kurzfristigen aber deutlichen Kursrutsch erlebt. Der Grund: Ein Medienbericht über Produktionskürzungen beim iPhone 14.Laut einem Bericht von The Information habe der US-Konzern nur zwei Wochen nach dem Debüt seines iPhone 14 Plus die Produktion bei einem chinesischen Zulieferer mit sofortiger Wirkung eingestellt. Zwei weitere Zulieferer für Komponenten des 1.149 Euro teuren iPhone-Modells sollten ihre Produktion um 70 bzw. 90% kürzen, so ein Insider gegenüber dem Online-Nachrichtenportal.Die Fertigung solle erst fortgesetzt werden, wenn Apple die Nachfrage nach dem iPhone 14 Plus neu evaluiert habe, heiße es in dem Bericht. Anscheinend verkaufe sich das zwischen dem Standard-Modell und der Pro-Version angesiedelten iPhone nicht gut. Kein Wunder, denn abgesehen von einem etwas größeren Display biete das Plus kaum Vorteile gegenüber dem Standard-Modell. Das nur 150 Euro teurere iPhone 14 Pro verfüge dagegen über einen 120-Hertz-Bildschirn, den A16-Bionic-Chip und ein besseres Kamerasystem.Die Berichte über Produktionskürzungen sollten Anleger nicht verunsichern, denn das Pro-Modell scheine sich hervorragend zu verkaufen, worauf jüngst die Analysten der Credit Suisse hingewiesen hätten. "Der Aktionär" bleibe damit auch für den aktuellen Produktzyklus von Apple optimistisch gestimmt. Es würden weitere Marktanteilsgewinne im Premium-Segment erwartet, was zu steigenden Gewinnen und höheren Aktienkursen führen dürfte, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: