Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" wertet den gegenwärtigen Rücksetzer bei der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) als Chance für den (Nach-) Kauf.Lieferschwierigkeiten bei den wichtigen iPhone-Pro-Modellen und die Sorge vor daraus resultierenden Umsatzeinbußen hätten die Aktie von Apple in den vergangenen Wochen belastet. Laut einem Medienbericht sei nun aber endlich Besserung in Sicht, denn Produktion und Lieferzeiten würden sich langsam normalisieren.Im weltgrößten iPhone-Werk des Apple-Zulieferers Foxconn im chinesischen Zhengzhou habe sich die Lage zuletzt weiter verbessert. Inzwischen erreiche die Produktion wieder 70 Prozent der insgesamt möglichen Kapazitäten. Das berichte das Wall Street Journal unter Berufung auf Analysten und mit den Lieferketten vertraue Personen. Mit der Rückkehr zur Normalität tue sich der Betreiber demnach aber nach wie vor schwer.In Zhengzhou würden bis zu 300.000 Foxconn-Beschäftigte iPhones und andere Apple-Produkte fertigen, was der Metropole den Spitznamen "iPhone City" eingebracht habe. Laut Counterpoint Research seien dort zeitweise bis zu 85 Prozent aller iPhone-Pro-Modelle gefertigt worden.Nachdem die dortige Produktion wegen den strikten Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung und gewaltsamen Protesten der Beschäftigten im November zeitweise zum Erliegen gekommen sei, habe Foxconn die iPhone-Produktion teilweise in andere Werke ausgelagert. Perspektivisch wolle Apple zudem die Produktion außerhalb Chinas - insbesondere in Indien und Vietnam - forcieren.Wegen Produktionsausfällen werde Apple in diesem Jahr je nach Schätzungen bis zu 20 Millionen iPhones weniger als ursprünglich geplant ausliefern können - und damit ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsquartal die Nachfrage nicht vollständig bedienen können. Doch auch hier scheine sich die Lage endlich aufzuhellen.Viele Analysten würden davon ausgehen, dass die meisten Kunden wohl oder übel längere Wartezeiten in Kauf nehmen und deshalb nicht gleich zur Konkurrenz abwandern würden - zumal damit zwangsläufig auch ein Wechsel hin zum Android-Betriebssystem verbunden wäre. Entsprechend würden sie damit rechnen, dass im Weihnachtsquartal entgangene Verkäufe zumindest teilweise in den Folgequartalen nachgeholt werden könnten.Für das laufende erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) würden die von Bloomberg befragten Analysten aber erst einmal einen leichten Umsatzrückgang prognostizieren.Das schwierige Marktumfeld, die Produktionsengpässe und Sorgen um die Umsatzentwicklung seien nicht spurlos an Apple vorbeigegangen: Die Aktie habe seit Jahresanfang rund 27 Prozent verloren."Der Aktionär" bleibt aber ungebrochen bullish für die langfristige Entwicklung des Tech-Riesen und wertet den gegenwärtigen Rücksetzer als Chance für den (Nach-) Kauf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 30.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link