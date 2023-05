Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das iPhone 15 sei noch nicht vorgestellt - geschweige denn auf dem Markt -, da werde schon über das Nachfolgemodell im nächsten Jahr spekuliert. Laut Branchenexperte Ross Young plane Apple für das iPhone 16 eine große Änderung und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Zumindest die Pro-Modelle sollten nämlich deutlich wachsen.Beim iPhone 15, das voraussichtlich im Herbst 2023 auf den Markt kommen solle, werde Apple in puncto Displaygrößen wohl an den bekannten Dimensionen der aktuellen iPhone-14-Modelle festhalten. Heiße konkret: iPhone 15 und 15 Pro hätten 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale und iPhone 15 Plus und Pro Max 6,7 Zoll. Falls Apple bei der neuen Smartphone-Generation auch ein "Ultra"-Modell anbiete, werde dies wohl ebenfalls einen 6,7-Zoll-Bildschirm bekommen, würden Branchenkenner prophezeien.Bei iPhone 16 im kommenden Jahr könnte Apple dagegen von den bisherigen Display-Größen abweichen, habe Analyst und Display-Experte Ross Young gegenüber dem Portal MacRumors gesagt. Demnach solle das iPhone 16 Pro auf rund 6,3 Zoll und das iPhone 16 Pro Max sogar auf rund 6,9 Zoll wachsen. Damit wäre es das bis dato größte iPhone aller Zeiten.Die genauen Größen (bis auf die zweite Nachkommastelle) wolle Young im Rahmen seiner Rede bei der Branchenkonferenz Display Week in Los Angeles Ende Mai verraten. Ob auch iPhone 16 und 16 Plus größere Displays bekommen sollten, habe er offen gelassen.Der Vorteil einer größeren Bildschirmdiagonale liege auf der Hand: Sie biete im Geräteinneren mehr Platz für zusätzliche Technik, etwa stärkere Akkus oder ein größeres Kamerasystem. Gleichzeitig müsse Apple jedoch die Bildschirmränder und die Dicke der Geräte im Auge behalten, damit die iPhones trotz ihrer Größe noch gut in der Hand lägen. Solange dieser Spagat gelinge, könnte Apple mit größeren, leistungsfähigeren iPhone-Modellen wohl gut weitere Preiserhöhungen rechtfertigen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.