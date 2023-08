NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:





ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem der US-Konzern Einladungen für seine nächste Veranstaltung verschickt habe, die unter dem Motto "Wonderlust" stattfinde und für Dienstag, den 12. September, geplant sei, erwarte BofA, dass Apple auf der kommenden Veranstaltung das iPhone 15-Lineup mit vier Modellen - dem Pro, Pro Max, Plus und dem Basismodell - ankündigen werde, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Kalifornier könnten auch die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 Modelle, ein Update für die AirPods oder das iPad mini 7 ankündigen und einige zusätzliche Details zum Vision Pro Headset bekannt geben. BofA Securities sei der Meinung, dass die Preisgestaltung für neue iPhones der Hauptfokus für Investoren bleibe, gefolgt vom Timing und der Kadenz der Markteinführung. BofA Securities behalte eine neutrale Bewertung für die Apple-Apple bei, da sie der Ansicht sei, dass die positiven Auswirkungen der Markteinführung neuer Produkte durch ein schwaches Verbraucherumfeld ausgeglichen würden.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt. (Analyse vom 30.08.2023)