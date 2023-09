NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Kartellprozess gegen Google habe am vergangenen Dienstagmorgen begonnen, werde jedoch wahrscheinlich erst Anfang 2024 zu einem Urteil kommen, so der Analyst in einer heute veröffentlihcten Studie. Er weise darauf hin, dass die Zahlung, die Apple im Gegenzug dafür erhalte, dass Google die Standardsuchoption in Safari sei, in dem Fall gefährdet sei. Während der Analyst ein gewisses Risiko durch negative Schlagzeilen für Apple sehe, während der Prozess fortschreite, sei er der Meinung, dass Safari und das iOS-Ökosystem ein strategischer Vorteil seien und wahrscheinlich noch strategischer würden, wenn die Suchmaschine zu einem wettbewerbsfähigeren Bereich werde.Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Apple-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 210 USD bestätigt. (Analyse vom 19.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:166,12 EUR -0,19% (19.09.2023, 16:14)