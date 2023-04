unter folgendem Link.

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach dem schwachen vergangenen Jahr laufe die Kurserholung bei Apple 2023 auf vollen Touren. Ein Plus von 29% stehe seit Jahresbeginn zu Buche. Damit liege das Papier des iPhone-Herstellers klar vor dem NASDAQ 100, der nur 19% zugelegt habe.Aktuell sei Apple im S&P 500 mit 7,1% gewichtet - für das wertvollste Unternehmen der Welt ein weiterer Rekord in seiner langen Erfolgsgeschichte, denn nie zuvor sei eine Firma in dem bedeutenden US-Index auf eine höhere Gewichtung gekommen.Das Plus von 29%, das die Aktie 2023 gemacht habe, seien ebenfalls außergewöhnlich: In nur zehn Fällen seit dem IPO 1980 habe Apple im entsprechenden Zeitraum noch mehr zugelegt. Die Zeichen stünden gut, dass die Aktie ihre starke Kursentwicklung fortsetze. Die GDs 50, 100 und 200 habe Apple allesamt hinter sich gelassen - das 52-Wochen-Hoch bei 176,15 USD sei nur noch 6,7% entfernt. Gelinge das Break, wäre der Weg frei bis zum Rekordhoch bei 182,94 USD.Apple sei der Dauertipp des "Aktionärs" - die Erstempfehlung datiert vom März 2016. Seitdem notiere die Aktie mit 557% im Plus. Trotzdem sei das Potenzial immer noch nicht ausgereizt. Das Kursziel laute 210 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU