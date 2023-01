XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,94 EUR -1,52% (30.01.2023, 12:42)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,93 USD +1,37% (27.01.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Credit Suisse:Die Credit Suisse, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL)Im Vorfeld der Apple-Quartalszahlen halte die Credit Suisse an ihren Quartalsschätzungen fest, die einen Umsatz von 121,6 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD umfassen würden. Die Credit Suisse habe ihre Schätzungen am 9. Dezember vor allem wegen des iPhone-Mangels gesenkt.Darüber hinaus sehe die Credit Suisse ein Aufwärtspotenzial für ihre Schätzungen, die unter den Markterwartungen lägen, da die Abschwächung des US-Dollar während des gesamten Quartals die Umsätze aus einer Umrechnungsperspektive begünstige und sich positiv auf die Margen auswirken könnte, da Apple die Preise in vielen Ländern als Ausgleich für den starken Dollar angehoben habe; und Q1/2022 sei ein relativ einfacher Vergleich, da die Quartalsergebnisse durch einen Auftragsbestand von über 6 Mrd. USD, einschließlich iPhone, Mac und iPad, eingeschränkt worden seien.Die Credit Suisse stuft die Apple-Aktie mit "outperform" und einem Kursziel von 184 USD ein. (Analyse vom 30.01.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:132,16 EUR -1,61% (30.01.2023, 12:57)