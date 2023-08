Börsenplätze Apple-Aktie:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe in den vergangenen Jahren seine Margen immer weiter verbessert. Habe die Bruttomarge vor fünf Jahren noch bei 37,8% gelegen, sei im jüngsten Quartal ein neuer Rekord von 44,5% erzielt worden. Doch hier sei noch nicht Schluss, denn die Bruttomarge dürfte weiter steigen würden, wenn auch etwas langsamer.Im abgelaufenen Quartal habe sich die Bruttomarge von Apple um rund 120 Basispunkte gegenüber dem Vorjahresquartal auf 44,5% verbessert. Das Management habe diese Verbesserung mit einem höheren Anteil an "Services"-Umsätzen erklärt. Das schnellere Wachstum schlaget sich aufgrund der höheren Margen beim Verkauf von Software oder Abonnements direkt auf die Bruttomarge des Gesamtkonzerns nieder.Apple-Anleger könnten sich auch mit Blick auf die künftige Margenentwicklung freuen. Denn der Trend von schneller wachsenden "Services"-Erlösen solle anhalten. Klar dürfte allerdings auch sein, dass wenn diese Schätzungen zutreffen würden, die Margenverbesserungen deutlich geringer ausfallen dürften als in der Vergangenheit. Zudem könnte die Strategie einer global diversifizierteren Lieferkette ebenfalls auf die Marge drücken.Der positive Margentrend, welche die Gewinnentwicklung von Apple stütze, dürfte auch in Zukunft anhalten. Deutliche Sprünge wie zu Corona-Zeiten, als z.B. im App Store viele Videospiele verkauft worden seien, seien aber nicht mehr zu erwarten. Langfristig könnten neue Produktkategorien wie das AR-Headset Apple Vision Pro diese Entwicklung durch das Angebot passender Software aber wieder beschleunigen. Das mache die Apple-Aktie attraktiv. Kaufen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien von Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link