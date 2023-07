XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Erik Woodring, Analyst von Morgan Stanley, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Er erwarte, dass der US-Konzern eine ausgeglichenes Juni-Quartal vorlegen werde, sehe aber ein Aufwärtspotenzial für die Umsatz- und EPS-Prognose für das September-Quartal von 4 bis 9%, das durch die relative Stärke bei iPhone, Mac, Services und Bruttomargen angetrieben werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das werde seiner Ansicht nach ein positiver Katalysator für die Apple-Aktie sein. Nach fünf Quartalen in Folge, in Apples Quartalsschätzungen unter dem Konsens gelegen hätten, sei das Unternehmen so aufgestellt, dass Woodring positive Schätzungsrevisionen nach den Ergebnissen erwarte. Die Geschichte zeige, dass diese Art von Setup die größte Outperformance der Apple-Aktie am Tag, in der Woche und im Monat nach den Ergebnissen bewirke.Erik Woodring, Analyst von Morgan Stanley, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie mit "overweight" und einem Kursziel von 220 USD ein. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:175,10 EUR +0,55% (25.07.2023, 17:05)