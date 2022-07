Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Positive Signale für zahlreiche Technologiewerte auch in den USA seien vom südkoreanischen Samsung-Konzern gekommen. Im Ergebnisausblick für April bis Juni peile der Weltmarktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern deutliche Zuwächse an.Dank der anhaltend starken Chip-Nachfrage habe der Elektronikriese Samsung für das zweite Quartal 2022 hohe Zuwächse verzeichnet. In seinem Ergebnisausblick für den Zeitraum April bis Juni gehe der Weltmarktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern von einem Anstieg des operativen Gewinns um 11,4% aus. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde sich voraussichtlich auf 14 Billionen KRW (Südkoreanische Won, umgerechnet ca. 10,5 Mrd. Euro) belaufen, habe Samsung am Donnerstag mitgeteilt.Die Aktien von Zulieferern aber auch die vom Samsung-Konkurrenten Apple würden deutlich zulegen. Dem Papier des US-Konzerns sei am Donnerstag die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelungen. Die nächste wichtige Hürde warte im Bereich von 150 USD. Gelinge auch hier der Sprung darüber, würde sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen. Die Apple-Aktie bleibe daher ein Basisinvestment, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: