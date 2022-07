Börsenplätze Apple-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In der vergangenen Handelswoche habe die Apple-Aktie über drei Prozent zugelegt und damit den Nasdaq 100 outperformt, der ein Minus von 0,2 Prozent in den letzten fünf Handelstagen verbucht habe. Am Freitag seien die iPhone-Papiere sogar wieder über die 150-Dollar-Marke geklettert. Ein wichtiger Grund für die relative Stärke der Apple-Aktie seien dabei positive Nachrichten für das China-Geschäft.Bereits am Mittwoch habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass sich das Wachstum auf dem chinesischen Smartphone-Markt zwar verlangsamt habe, Apple sich aber im bevölkerungsreichsten Land der Welt weitgehend behaupten könne. So habe es beispielsweise geheißen, dass die Auslieferungen für das iPhone 13 aus einer Fabrik im Juli um ein Drittel höher gewesen seien als zur gleichen Zeit im letzten Jahr, und, dass die Verkäufe des iPhone 13 ziemlich gut seien.Auch der für gewöhnlich gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von TF Securities habe diese positiven Hinweise am Donnerstag via Twitter bekräftigt. Gespräche mit Vertriebsleuten und Einzelhändlern in China hätten auf steigendes Nachfragepotenzial hingedeutet, so KuoEinen möglichen Erklärungsansatz liefere der Analyst dabei gleich mit: So sei Apple quasi der einzige verbliebene Hersteller im chinesischen Markt für High-End-Smartphones, nachdem sich Konkurrent Huawei aus dem 5G-Smartphone-Markt zurückgezogen habe. Die Zahl der potenziellen Käufer von High-End-iPhones im chinesischen Markt habe sich damit sogar noch erhöht, so der Analyst.Die China-Lockdowns scheinen Apple nicht derart hart zu treffen, wie von einigen Bären angenommen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Gleichzeitig baue das iPhone auf dem chinesischen Markt seine Marktanteile aus, was insbesondere auch im Hinblick auf das Services-Ökosystem Bedeutung habe.DER AKTIONÄR rate, der Apple-Aktie treu zu bleiben. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link