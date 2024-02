Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe zum Ende der vergangenen Woche weitere Verluste verzeichnet und auch am US-Feiertag am Montag nicht wirklich durchatmen können, da seitens der EU-Kommission die nächste Millionenstrafe drohe. Positive Impulse seien damit dringend nötig - und sie würden kommen.Denn im Rahmen des vergangenen Earngins-Calls habe Apple-Chef Tim Cook bereits erwähnt, dass das Unternehmen an einer generativen KI-Software arbeite, die den Kunden "später in diesem Jahr" zur Verfügung stehen werde."Wir werden weiterhin viel Zeit und Mühe in die künstliche Intelligenz investieren", habe Cook gesagt. "Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres die Details unserer laufenden Arbeit in diesem Bereich mitzuteilen." Weitere Details habe der CEO allerdings nicht preisgegeben.Was auf uns zukommen könnte, darüber berichtete der in Apple-Angelegenheiten stets gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Unter Berufung auf Insider habe er berichtet, dass der iPhone-Konzern an einer neuen Version seines Software-Tools Xcode arbeite. Das neue Tool solle dabei ähnlich wie Microsofts GitHub Copilot funktionieren und KI nutzen, um beispielsweise Codeblöcke automatisch zu vervollständigen.Die Analysten der Citi würden davon ausgehen, dass im Rahmen der nächsten WWDC (Worldwide Developers Conference) die KI-Neuheiten vorgestellt würden. In einer Studie hätten die Analysten geschrieben, dass dies der nächste große Kurstreiber für den Tech-Riesen werden dürfte. Die WWDC 2023 habe Anfang Juni stattgefunden.Zwischen der WWDC 2024 werde zwar noch die Veröffentlichung der Q2-Zahlen Ende April liegen, doch die Vorfreude auf die neuen KI-Produkte dürfte die Apple-Aktie schon vorher antreiben.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 20.02.2024)