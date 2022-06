Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) nach wie vor zu kaufen.Nach der schwachen Vorwoche und einem Feiertag am gestrigen Montag starte die Apple-Aktie am Dienstag mit einem deutlichen Kursplus von mehr als drei Prozent in den New Yorker Handel. Rückenwind liefere dabei nicht nur das insgesamt deutlich freundlichere Marktumfeld, sondern auch ein positiver Analystenkommentar.David Vogt von der Schweizer UBS habe sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 185 Dollar am Dienstag bestätigt. Ausgehend vom Wall Street-Schlusskurs am Freitag traue er der Apple-Aktie damit auf 12-Monats-Sicht mehr als 40 Prozent Kurspotenzial und ein neues Allzeithoch zu. Sein Optimismus speise sich dabei unter anderem aus positiven Entwicklungen im chinesischen Smartphone-Markt, wo Apple die Konkurrenz zuletzt "spürbar" outperformt habe. Während die gesamten Smartphone-Auslieferungen in China unter anderem wegen der Covid-Lockdowns im Mai um neun Prozent gesunken seien, habe Apple den iPhone-Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent steigern können.Der UBS-Analyst errechne daraus für den Mai einen Marktanteil des US-Tech-Riesen von 16,4 Prozent - 3,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und 8,9 Prozent mehr als im Vormonat. Vogt habe daher seine Prognose bestätigt, wonach Apple im laufenden Juni-Quartal insgesamt 42 Millionen iPhones verkauft haben dürfte. Das wären etwa neun Prozent weniger als im Vorjahresquartal, womit der Analyst den potenziellen Belastungen durch die Corona-Maßnahmen in China oder Lieferengpässen Rechnung trage. Angesichts der "soliden" Entwicklung im Mai und Juni könnte sich die Schätzung allerdings auch als "zu konservativ" erweisen.Nach der rabenschwarzen Vorwoche würden an der Wall Street am Dienstag wieder die grünen Vorzeichen dominieren. Bei Apple falle der Rebound dank des positiven Analystenkommentars überdurchschnittlich stark aus.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.