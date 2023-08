XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,52 EUR +0,40% (01.08.2023, 12:13)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

196,48 USD +0,02% (31.07.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Piper Sandler:Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Apple sei für die nächste Woche anstehenden Gewinne gut positioniert, und im Allgemeinen seien die Bedenken bezüglich der chinesischen Mobiltelefone etwas übertrieben, so der Analyst. Er sei der Meinung, dass der Gewinnaufruf positiv aufgenommen werde, was auf die Widerstandsfähigkeit des chinesischen und des iPhone-Segments zurückzuführen sei.Während die meisten Investoren der Meinung seien, dass ein schwaches China ein Risiko für die Zahlen darstellen könnte, stehe Apples Position in China auf einem soliden Fundament und das Unternehmen werde wahrscheinlich nur einen kleinen oder gar keinen Rückgang bei den iPhone-Verkäufen verzeichnen, so Kumar. Er sei außerdem der Ansicht, dass eine eventuelle Absatzschwäche in China durch die starke Absatzdynamik in Indien leicht ausgeglichen werden könnte.Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, stuft die Apple-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. Das Kursziel werde von 180,00 auf 220,00 USD angehoben. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:178,58 EUR +0,01% (01.08.2023, 12:32)