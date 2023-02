Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,28 EUR -0,01% (21.02.2023, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,64 EUR +0,39% (20.02.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,55 USD -0,75% (20.02.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Noch in der neutralen Range - ChartanalyseDie Seitwärtsbewegung am oberen Ende der V-Umkehr hat sich bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) auch in der vergangenen Woche fortgesetzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Kurse am 3. Januar auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni 2021 zurückgefallen seien, sei es anschließend zu einer Erholungsbewegung gekommen. Dabei habe die Apple-Aktie die Dezember-Verluste (-12,2%) wieder aufgeholt und im Chart eine V-Umkehr herausgebildet. In der Spitze seien die Notierungen am 3. Februar bis auf 157,38 USD gestiegen, bevor die Papiere in eine Konsolidierung übergegangen seien. Vor dem langen Wochenende habe die Apple-Aktie per Tagesschluss bei 152,55 USD notiert.Ausblick: Am oberen Ende des V-Musters würden sich die Apple-Papiere derzeit in einer neutralen Range befinden.Das Long-Szenario: Um an die Aufwärtstendenz vom Januar (+11,1%) anzuknüpfen, müssten die Kurse nun zunächst die Abwärtslücke vom Freitag bei 153,71 USD schließen und danach über das Vorwochenhoch bei 156,33 USD steigen. Idealerweise könne auch direkt das 2021er September-Top sowie das aktuelle Jahreshoch überboten und damit die V-Umkehr vollendet werden. Gelinge der Sprung über 157,38 USD, könnte sich Platz für einen Hochlauf an die 2022er Abwärtstrendgerade im Bereich von 167,00 USD eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: