NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,22 USD +0,80% (27.10.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:KeyBanc Capital Markets nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.KeyBanc Capital Markets behalte das Votum für Apple vor den Q4-Ergebnissen bei, nachdem das Analysehaus die Aktie vor Kurzem herabgestuft habe, da es der Meinung sei, dass sie eine gleichbleibende bis unter der NASDAQ liegende Performance aufweisen werde, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Bedenken von KeyBanc Capital Markets würden sich weniger auf die Q4-Ergebnisse, die im Allgemeinen im Rahmen der Erwartungen lägen, als vielmehr auf die Prognosen für Q1 2024 beziehen, wo man einen Rückgang der Hardware-Umsätze um 5% gegenüber dem Vorjahr erwarte, da es in allen Hardware-Kategorien Schwächen sehe. Die Upgrade-Raten in den USA und die Bruttowertschöpfung hätten im dritten Quartal bei -13% im Vergleich zum Vorjahr gelegen und würden sich im vierten Quartal wahrscheinlich nicht ausreichend verbessern, um die Konsenserwartungen zu erfüllen. Darüber hinaus erwarte man, dass die Konsenserwartungen für das internationale Wachstum durch die zunehmende Konkurrenz von Huawei in China und den wieder aufkommenden Gegenwind durch den Wechselkurs unter Druck geraten würden. Außerdem sei die Bewertung immer noch hoch.KeyBanc Capital Markets stuft die Apple-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Rating "sector weight" ein. (Analyse vom 30.10.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:161,02 EUR +1,11% (30.10.2023, 14:53)