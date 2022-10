Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Würden die Menschen angesichts steigender Lebenshaltungskosten und wirtschaftlicher Unsicherheit als erster bei iPhones und anderer Unterhaltungselektronik sparen oder sei Apple als Premium-Hersteller gegen einen Abschwung geschützt? An dieser Frage würden sich derzeit die Geister scheiden. Jetzt habe sich Eric Woodring von Morgan Stanley dazu geäußert.Angesichts der hohen Inflation und der wachsenden Sorge vor einer Rezession zeichne der Analyst in einer aktuellen Studie ein düsteres Bild für den Unterhaltungselektronik-Sektor: Bei einer Umfrage seines Instituts hätten 26% der Befragten angegeben, dass sie in den kommenden sechs Monaten weniger Geld für Elektronikartikel ausgeben wollten.Diese Konsumzurückhaltung werde sich unmittelbar auch auf die Unternehmen im Sektor auswirken, so Woodring. Für das September-Quartal prophezeit er daher Ergebnisrückgänge von durchschnittlich 15 bis 20 Prozent. Seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 senkte er im Schnitt um fünf bis zehn Prozent.Zwar sei kein Unternehmen vollständig gegen eine Rezession gefeit. Im Falle von Apple sei er allerdings optimistisch, dass der Tech-Riese besser gegen einen wirtschaftlichen Abschwung geschützt sei als andere Firmen. So hätte sich die Nachfrage nach den Produkten des US-Konzerns zuletzt stärker entwickelt als erwartet, erkläre der Analyst.Zudem verweise er auf die treue Nutzerbasis, viele Neuheiten im Produktportfolio, Marktanteilsgewinne sowie eine stärkere Monetarisierung von Service-Angeboten und Investments in neuen Geschäftsbereichen wie Augmented Reality, Zahlungsabwicklung und dem Gesundheitssektor. Alles in allem rechne er bei Apple daher mit relativ milden Auswirkungen im Falle sinkender Konsumausgaben.Auch "Der Aktionär" sehe Apple operativ und finanziell gut gerüstet - selbst, wenn sich das Marktumfeld in den kommenden Monaten weiter eintrübe und die Konsumlaune der Verbraucher vorübergehend schwächele. Wer investiert sei, bleibe daher dabei. Langfristig orientierte Neueinsteiger könnten Schwächephasen im Kurs derweil nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.