Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,50 EUR -0,61% (03.07.2023, 16:36)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,78 EUR +0,34% (03.07.2023, 16:19)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,83 USD -0,59% (03.07.2023, 16:22)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die marktreife Produktion von Apples Mixed-Reality-Brille "Vision Pro" laufe offenbar nicht wie vorgesehen. Der US-Konzern sehe sich gezwungen, die Produktionspläne für das lange erwartete Tech-Highlight zu kürzen, habe die "Financial Times" ("FT") am Montag berichtet. Es gehe v.a. Probleme mit der Komplexität des Headset-Designs und Schwierigkeiten in der Produktion. Vor allem die hochauflösenden Bildschirme sollten herausfordernd sein.Nach Informationen der Zeitung habe das von Apple eigentlich intern avisierte Ziel gelautet, in den ersten zwölf Monaten 1 Mio. der Headsets zu verkaufen. Nun sollten es weniger als 400.000 werden. Darauf würden laut dem Bericht Informationen u.a. von dem chinesischen Unternehmen Luxshare hindeuten, dass die Brille für Apple zusammenschraube, sowie von zwei chinesischen Zulieferern. Zudem werde der Zeitplan für eine günstigere Version der Brille laut dem Bericht nach hinten verschoben. Apple habe eine Stellungnahme gegenüber der "FT" abgelehnt.Das Headset sei vor rund einem Monat nach sieben Jahren Entwicklungszeit vorgestellt und als bedeutende Produkteinführung gefeiert worden. Es solle rund 3.500 USD kosten und bette bei seinem Nutzer computererzeugte virtuellen Realität in die natürliche Wahrnehmung ein.Auch bei Apple laufe nicht immer alles nach Plan. Das würden auch die Anleger wissen, folglich halte sich das Minus nach der Meldung mit 0,6% in Grenzen. Dabeibleiben, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)(Mit Material von dpa-AfX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link