Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,68 EUR -0,54% (03.01.2024, 17:27)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,82 USD -0,98% (03.01.2024, 16:45)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit einem kräftigen Minus von rund 3,6 Prozent sei die Apple-Aktie gestern ins neue Jahr gestartet. Der Neujahrs-Kater halte dabei auch am Mittwoch an. Zuletzt habe Apple rund 0,8 Prozent tiefer bei 184,08 Dollar notiert. Die Analysten würden verstimmt reagieren und auch ein Blick auf den Chart verrate: Die Apple-Aktie sei ordentlich angeschlagen.Big-Tech sei schlecht ins neue Jahr gestartet. Viele, die in den letzten Monaten des Jahres noch auf den Tech-Train aufgesprungen seien - eventuell auch aus Gründen des Window-Dressings - scheinen jetzt die Gewinne der Jahresendrally mitzunehmen.Die Aktienstrategen der Bank of America hätten zudem geschrieben, dass laut ihren Klienten die Zeit der Konzentration auf einige führende Player vorbei sei. Die Gewinne könnten sich also jetzt breiter auf andere Wachstumsstorys verteilen.Bei Apple habe zusätzlich ein Downgrade von Barclays auf die Stimmung gedrückt. Die Experten hätten die Abstufung auf "underweight" unter anderem mit einem schwachen Hardware-Geschäft begründet. Das aktuelle iPhone 15 sei "glanzlos" geblieben und auch bei der nachfolgenden Generation im Herbst rechne man nicht mit Besserung.Charttechnisch stehe die Apple-Aktie nach dem Abverkauf im neuen Jahr nicht gut da. Die 50-Tage-Linie, welche aktuell bei 187,07 Dollar verlaufe, sei durchbrochen worden - ein erstes negatives Momentum-Signal. Die 100-Tage-Linie liege aktuell bei 182,31 Dollar und sei nicht mehr weit vom aktuellen Kurs entfernt. Gleiches gelte für die wichtige 200-Tage-Linie bei zuletzt 179,78 Dollar."Der Aktionär" teile den Pessimismus der Analysten nicht. Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf seit Anfang November sollten zudem nicht als grundsätzlicher Shift weg von Big Tech überbewertet werden. Die Investment-Story bei Apple sei intakt, große charttechnische Kaufsignale seien noch nicht generiert worden.Die Apple-Aktie bleibt daher auch Anfang 2024 ein Basisinvestment, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link