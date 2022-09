Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,54 EUR +0,94% (27.09.2022, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,10 EUR +0,25% (27.09.2022, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,77 USD +0,23% (26.09.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zum Start der Woche hätten die Anleger von Apple einen Teil der schlechten Laune aus der Vorwoche hinter sich lassen und sich wieder auf die operative Stärke des Konzerns konzentrieren können. Einen guten Anlass dafür habe eine Studie von JPMorgan gegeben, die am Montag auf die potenziell guten Verkaufszahlen des iPhone 14 hingewiesen habe.Analyst Samik Chatterjee habe geschrieben, dass die Marktforscher von Wave7 im August zwar einen Rückgang der US-Marktanteile des iPhone 13 um etwa 500 Basispunkte beobachtet hätten. Allerdings seien die Verkaufszahlen nur aufgrund des baldigen Erscheinens des iPhone 14 gesunken.Chatterjee habe gesagt, dass der Rückgang des iPhone 13-Marktanteils dem Rückgang vor der Einführung des iPhone 12 ähnele, was darauf hindeute, dass die Verbraucher auch diesmal gute Gründe hätten, um ihren iPhone-Kauf aufzuschieben und auf ein iPhone 14 aufzurüsten.Wave7 habe zudem bei Einzelhändlern erste Hinweise darauf gefunden, dass die neue Produktlinie wohl besser abschneide als das iPhone 13 - für die Absatzprognose des iPhone 14 ein gutes Zeichen. Die Marktforscher hätten auch festgestellt, dass die Verbraucher zunehmend mehr Interesse an den iPhone 14 Pro-Modellen zeigen würden. Das dürfte die Umsätze und die Gewinne ankurbeln und decke sich mit den Beobachtungen anderer Analysten, die vermuten würden, dass die Pro-Geräte bis zu 80% der neuen iPhone-14-Käufe ausmachen könnten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link