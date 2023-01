Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

118,84 EUR +0,22% (04.01.2023, 09:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

118,52 EUR -4,31% (03.01.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,07 USD (03.01.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.01.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Neues Tief zum Jahresauftakt - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist am ersten Handelstag des neuen Jahres auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni 2021 zurückgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im vergangenen Jahr hätten die Papiere 26,8% an Wert verloren, wobei eine Serie von sechs negativen Wochen in Folge die Kurse zuletzt erneut unter Druck gebracht habe. Das Jahrestief sei daher erst am 28. Dezember bei 125,87 USD markiert worden. Nach einer festeren Eröffnung bei 130,28 USD seien die Notierungen am gestrigen Dienstag bereits in der ersten Handelsstunde wieder nach unten abgedreht und hätten am Ende eines tiefroten Tages 3,7% auf 125,07 USD eingebüßt. Damit sei das 2022er Tief direkt unterboten worden.Ausblick: Mit dem schwachen Jahresauftakt sei die Apple-Aktie zunächst an der Rückeroberung des Juni-Tiefs gescheitert.Das Long-Szenario: Das gestrige Tageshoch bei 130,90 USD stelle nun die erste Trigger-Marke dar, die für eine Stabilisierung überwunden werden müsste. Mit Kursen darüber würde die Aktie nämlich auch wieder oberhalb des Juni-Tiefs (129,04 USD) gehandelt werden, womit sich Chancen für eine Erholung in Richtung 134,37 USD bzw. 134,38 USD eröffnen könnten. Dort würden das Oktober- und das November-Tief in Form eines Doppelwiderstandes die nächste charttechnische Barriere abstecken. Gelinge der Break, hätten die Papiere anschließend Platz bis zum 2021er Oktober-Tief bei 138,27 USD, bevor zwischen 141,80 USD und 143,21 USD das Gap vom 15. Dezember geschlossen werden müsste. Diese Kurslücke schließe im Augenblick allerdings auch die kurzfristige 50-Tage-Linie ein, die bei 142,71 USD bremsend wirken dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: