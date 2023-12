Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,56 EUR -0,80% (18.12.2023, 09:52)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,57 USD -0,27% (15.12.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der UBS:Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist am Donnerstag bis auf 199,62 USD gestiegen und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach Kursgewinnen von 11,2% im November sei es auch im laufenden Monat (aktuell +4%) für die Apple-Aktie weiter aufwärts gegangen. Dabei seien die Notierungen am Donnerstag bis auf das Intraday-Top bei 199,62 USD gestiegen, womit das Juli-Hoch kurzzeitig überboten und ein neuer historischer Höchststand markiert worden sei. Zum Wochenschluss hätten die Kurse allerdings um 0,3% auf 197,57 USD zurückgesetzt, sodass der Ausbruch auf Tagesbasis bislang noch nicht gelungen sei.Ausblick: Die Apple-Aktie habe am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht und damit die Kursverluste vom August, September und Oktober wieder aufgeholt.Das Long-Szenario: Nach dem schwächeren Wochenausklang könne die erste Hürde auf der Oberseite unverändert am Juli-Top bei 198,23 USD festgemacht werden. Knapp darüber dürften zudem das neue Rekordhoch (199,62 USD) und die runde 200er Marke bremsend wirken. Gelinge dort der Break, wäre der Weg - wie bei neuen historischen Höchstständen üblich - zunächst frei von weiteren Widerständen. Eine mögliche Widerstandsmarke ließe sich jedoch noch bei 207,09 USD antragen, denn auf diesem Niveau hätten die Kurse - ausgehend vom Oktober-Tief - 25% an Wert gewonnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: