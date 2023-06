Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,60 EUR +1,00% (27.06.2023, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,54 EUR -0,43% (27.06.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,285 USD +1,63% (27.06.2023, 21:45)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.06.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple sei zwar kein Schnäppchen mehr (2023-KGV: 32), doch das halte die Anleger nicht davon ab, bei der Aktie weiter zuzugreifen. Am Dienstag klettere der Titel um 1,6 Prozent auf 188,33 Dollar und markiere damit ein neues Rekordhoch. Bis zur Marke von drei Billionen Dollar Börsenwert seien es nur noch 1,3 Prozent.Spezielle News zu Apple gebe es am Dienstag keine. Es sei vielmehr die Hoffnung, dass die USA von einer Rezession verschont bleiben würden, die die Anleger bei Apple und anderen Tech-Aktien zugreifen lasse.Im Mai seien die Auftragseingänge langlebiger Güter gegenüber dem Vormonat überraschend weiter gestiegen. Zudem seien die US-Hauspreise im April überraschend deutlich nach oben geklettert. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai habe unerwartet kräftig zugelegt. Ferner habe sich die Stimmung der Verbraucher im Juni stärker aufgehellt als erwartet.Apple habe 2023 45 Prozent zugelegt. Die jährliche Rendite seit 2003 verbessere sich damit auf 49 Prozent.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.