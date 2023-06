Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe ihre fast 40%-ige Rally seit Jahresbeginn am Montag zum Handelsstart an der Wall Street mit einem neuen Allzeithoch gekrönt. Der bisherige Höchststand bei 182,94 USD von Anfang 2022 sei geknackt worden und der Weg nach oben frei.Fundamental könnte bereits der Start der Entwicklerkonferenz WWDC am Montagabend neue Impulse liefern. Zum Auftakt der Veranstaltung sei ein Produkt-Event mit CEO Tim Cook geplant, bei dem u.a. das mit Spannung erwartete Mixed-Reality-Headset präsentiert werden dürfte. Es wäre die erste völlig neue Produktkategorie seit der Einführung der Apple Watch im Jahr 2014.Apple selbst habe in einem Tweet aus der Vorwoche bereits vom "Beginn einer neuen Ära" gesprochen - freilich ohne dabei konkret auf die Headset-Spekulationen einzugehen. Spannung und Vorfreude würden in diesen Stunden ihren Höhepunkt erreichen.Los gehe das Produkt-Event zum Start der WWDC heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit. Apple-Fans und -Investoren auf der ganzen Welt könnten via Livestream auf der Apple-Website oder über die Apple TV App mit dabei sein.Die Apple-Aktie stehe bereits seit März 2016 ununterbrochen auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" und habe seitdem rund 600 Prozent an Wert gewonnen. Die Kaufempfehlung werde noch einmal bestätigt. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, Neueinsteiger könnten zugreifen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple