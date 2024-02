Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.02.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Apple-Aktien (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 199,62 USD vom 14. Dezember in einem Abwärtstrend, wurden dabei aber bisher vom 200er-EMA im Bereich von 180,80 USD aufgefangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Auch am Vortag seien die Apple-Papiere nur kurz unter den 200er-EMA abgesackt und hätten im Tagestief 179,56 USD erreicht, bevor es dann zu einem deutlichen Kursanstieg gekommen sei. Die Aktien seien bei 182,63 USD aus dem Handel gegangen - zudem mit einer bullischen Tageskerze.AusblickKönnten die Apple-Papiere weiter ansteigen und den 10er-EMA im Bereich von aktuell 183,41 USD überwinden, würde ein weiteres Stärkesignal entstehen und ein Hochlauf bis in den Bereich von 187 USD möglich werden, wo aktuell auch der 50er-EMA notiere. Eintrüben würde sich die Lage hingegen, sollte es zu einem Kursrutsch unter den 200er-EMA kommen. Dann würde ein langfristiges Schwächesignal generiert werden und es wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung um 174 USD wahrscheinlich. (Analyse vom 28.02.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: